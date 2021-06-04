Trafik konusundaki bilimsel çalışmalar %90 oranında tamamlandı
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Trafik konusundaki bilimsel çalışmalar %90 oranında tamamlandı

Trafik konusundaki bilimsel çalışmalar %90 oranında tamamlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesi'nin trafik ve toplu taşıma konusunda bilimsel olarak yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak 3 Haziran 2021 Perşembe günü toplantı düzenlenmesinin ardından, Keşan Belediye Meclis Üyesi Müslim Çekiç, Keşan Belediyesi Ulaşım Komisyonu Başkanı Süleyman Paçaman ve komisyon üyeleri, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile yüklenici firmanın akademik personeli saha çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Halim Ceylan, trafik ve toplu taşıma konusunda çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Keşan Belediyesi trafik ve toplu taşımanın daha da iyileştirilmesi konusunda bilimsel olarak çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda çalışmalarımızın %90'nını tamamladık. Pandemiden dolayı sadece toplu taşıma konusunda bazı eksiklikler var. Bilindiği üzere 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme süreci başladı ve toplu taşıma konusunda da analiz çalışmalarımız hızlandı. Temmuz ayının başında toplu taşıma kısmını da tamamlamayı hedefliyoruz. Şu ana kadar özellikle trafik yönlendirmeleri ve araç parkları konusu üstünde durduk. Bu konuda çalışmalarımızı neredeyse tamamladık." dedi.

Kaynak: Bültenler

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