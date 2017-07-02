Trafik Kocaeli'nden Sakarya'ya Kadar Uzadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' sonrasında Kocaeli'nde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte mahsur kalan vatandaşlar duruma isyan etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara Güvenpark'tan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 18'inci günü Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Eşme mevkiinde sona erdi. Yürüyüş sonrasında Eşme mevkiinden Sakarya il sınırına kadar uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte mahsur kalan vatandaşlar duruma tepki göstererek isyan etti. Duruma tepki göstererek otomobilinden inen bir vatandaş, "4 saattir burada bekliyoruz. Sıcakta piştik, adalet dağıtıyorlarmış, istiyorlarmış ya adalet böyle oluyorsa yolların hali görünüyor. Yolu kapayarak adalet olur mu? İnsanlara işkence ederek" diyerek tepkisini gösterdi.



Bayram Demirçeşmesi isimli vatandaş ise, "10 dakikalık yolu 4 saatte geçemedim, CHP'nin zihniyeti. CHP adalet arıyor ya, adaleti adalet sarayında, Meclis'te arasın" dedi.



(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek/İHA)