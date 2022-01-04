Trafik keşmekeşi akıllı kavşaklarla önlenecek

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi, ulaşım ve trafik güvenliği için yaptığı çalışmalarda yatay ve düşey işaretleme çalışmalarının yanı sıra trafik sinyalizasyonuna da da ağırlık verdi. Kent Merkezindeki iki kavşakta manyetik dedektörlü sistem ile trafik hep açık olacak.

Trafik güvenliğinin sağlanması için kavşakların düzenlenmesi, planlanması ve işletilmesi amacıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı kavşaklar denetimler ile bu noktaların iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılıyor. Kervan Kavşağı ile başlayan akıllı sinyalizasyon çalışmalarına şehir merkezinde yenileri ekleniyor. Bu kapsamda Aziz Yıldırım Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerindeki trafik sinyalizasyonları son teknoloji sistemleri ile donatıldı.

Yeni teknoloji kullanılıyor

Kavşaklarda kırmızı ışıkta bekleme sürelerini en aza indirmek için yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi için çalışma başlatan Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2 kavşakta asfalt altına loop dedektörler monte etti. Bu sayede oluşturulan elektriksel manyetik alandan araç geçişine göre yeşil ışık süresinin belirlenmesini sağladı. İlk etapta Aziz Yıldırım Caddesi ve Atatürk Bulvarında uygulanan sistem araç yoğunluğuna göre çalışarak yakıt ve zamandan tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Yayalar için ışıklara buton koyuldu

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yayalar için de gerekli çalışmalar yapılırken, trafik ve ulaşım güvenliği için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Sürücülerin yanı sıra yayaları da unutmayan Destek Hizmetleri Müdürlüğü kavşaklara geçiş üstünlüğü butonları da yerleştirmeye başladı. Böylelikle yayalar ışıklarda konulan butonlara basarak karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçebilecek

Yeni sistemlerle trafik rahatlatılacak

Düzcelilerin trafik şikayetlerini en aza indirmek için yeni teknoloji ürünlerini hayata geçirek için çalışma başlattıklarını ve bunun ilk örneklerini de uygulamaya aldıklarını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce'mizde trafik akışını düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanması için sinyalizasyon sistemlerini yeniliyoruz. Kervan Kavşağı ile başlattığımız akıllı sinyalizasyon çalışmalarını loop dedektör adı verilen manyetik alan sistemi ile çalışan uygulama ile devam ediyoruz. Şimdilik iki kavşakta başladık. Ancak daha sonra diğer kavşaklarımızda da yeni sistemleri kullanacağız" diye konuştu.

Trafik kontrol merkezi kuruluyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de trafik sorununu bitirmek için Ulaşım Master Planı anketlerinin ardından yeni yöntemlerle yol alacaklarını sözlerine eklerken trafikte kamera sistemlerinin de önemli olduğuna dikkat çekti. Tek merkezden tüm kavşakların kontrol edileceğini söyleyen Başkan Özlü; "Trafik İzleme noktasını kuracağız. Böylelikle özellikle akıllı sinyalizasyon olan kavşaklardaki trafik akışını balıkgözü kamera sistemleri ile 7/24 takip edeceğiz. Metek TOKİ kavşaklarımız da kamera sistemleri ile donatılacak. Böylelikle tek bir merkezden tüm kavşaklarımızı kontrol edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE