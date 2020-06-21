Trafik kazasıyla hayatı değişen çift, kekik toplayarak geçim sağlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trafik kazasıyla hayatı değişen çift, kekik toplayarak geçim sağlıyor

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, 5 yıl önce otomobilin çarpması sonucu çalışamaz hale gelen Şeyhmus Turan (65), kendisine bakan eşi Seve Turan (57) ile birlikte dağlarda kekik toplayıp, satarak, geçimlerini sağlıyor.

Trafik kazasıyla hayatı değişen çift, kekik toplayarak geçim sağlıyor
21.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 21.06.2020 10:37

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, 5 yıl önce otomobilin çarpması sonucu çalışamaz hale gelen Şeyhmus Turan (65), kendisine bakan eşi Seve Turan (57) ile birlikte dağlarda kekik toplayıp, satarak, geçimlerini sağlıyor. Günde yaklaşık 1 kilo kekik topladıklarını söyleyen Seve Turan, "Emekli olmam için 2500 iş günüm eksik. İş bulabilirsem bugünlerimi de tamamlayıp emekli olmak istiyorum" dedi.

Gercüş ilçesinde oturan, 3 çocuk sahibi Şeyhmus- Seve Turan çiftinin hayatı, 5 yıl önce geçirdikleri trafik kazasıyla değişti. Geçici işlerde çalışan Şeyhmus Turan, otomobil çarpması sonucu uzun süre evde yatalak kaldı. Bir okulun temizlik işlerinde çalışan Seve Turan da eşine bakmak için işi bırakmak zorunda kaldı. Uzun süre işsiz kalan çift, geçimlerini sağlamak için iş bulamayınca dağlarda kekik toplayıp, satmaya başladı. Turan çifti, günde yaklaşık 1 kilo topladıkları kekikleri kurutup, elekten geçirdikten sonra poşetleyerek, toptancı ve marketlere kilosu 40 TL'den satıyor.

Topladıkları kekikleri 3 gün boyunca kurumaya bıraktıklarını belirten Seve Turan, "Kuruduktan sonra da temizlemeye başlıyorum. Gercüş etrafında bulunan dağlardan topluyoruz. Bu dağlarda kekik çok ama biraz uğraştırıcı ve yorucu bir iş. Makasla veya elle kestikten sonra eve getirip kurutmaya bıraktıktan sonra temizliyoruz. 3 elekten geçiriyorum. Kilosunu da 40 TL'den satıyorum. Ev ihtiyaçları için bunu topluyorum. Bu da bir nevi geçim kaynağımızdır. Günde 1 kilo toplayabiliyoruz. Böreklerde, cacıkta kullanılıyor. Şeker hastası olanlar ise çay gibi demleyip içebiliyorlar. Çoğu hastalıkların ilacıdır" dedi.

Eşinin geçirdiği trafik kazası sonucu hayatlarının değiştiğini anlatan Turan, "Eşim kaza geçirdi. O zamanlar ben de çalışıyordum. Kazadan sonra eşime bakmak zorundaydım ve işten ayrıldım. Daha sonra da bel fıtığından ameliyat oldum. İyileştikten sonra da çalışmak istedim ama iş bulamadım. Yine de bir iş bulursam çalışırım. Emekli olmam için 2500 iş günüm eksik. İş bulabilirsem bugünlerimi de tamamlayıp emekli olmak istiyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Haber
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Dalgıcın sel sularından kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı
Dalgıcın sel sularından kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Bülent Turan Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Bülent Uygun Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Okul Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Trafik kazasıyla hayatı değişen çift, kekik toplayarak geçim sağlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 10:44:43. #1.15#
title