Trafik Kazasının Ayırdığı İkizlerden Doğukan Toprağa Verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ikiz kardeşlerden Doğukan Tanışan gözyaşları arasında toprağa verildi. İkizlerden Batuhan'ın ise yoğum bakımdaki yaşam mücadelesi sürüyor.



Bitez Kavşağı'nda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Feci kaza aynı sınıfta okuyan, aynı futbol kulübünde top koşturan ve dövmeleri bile aynı olan ikizleri birbirinden ayırdı. Kazada hayatını kaybeden ikizlerden Doğukan Can Tanışan, Turgutreis Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Karabağ Mezarlığı'na defnedildi. Tabutuna Göztepespor'un forması konan Tanışan'ın cenaze törenine okul arkadaşları ve Bodrum Göztepespor yetkilileri de katıldı. Aile fertlerinin güçlükle ayakta durduğu cenazede gözyaşları sel oldu.



İkizlerden Batuhan Tanışan'ın ise yoğun bakımdaki tedavisine cevap verdiği ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Diğer yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - MUĞLA