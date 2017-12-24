Trafik Kazasının Ardından Çıkan Silahlı Kavgada 1 Kişi Öldü - Eskişehir

Eskişehir'de, trafik kazasının ardından çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Yılmaz (45) idaresindeki kamyonet, Orta Mahalle Cumhuriyet Meydanı yakınlarında, Halit K'nın (60) kullandığı 26 DR 966 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazanın ardından Yılmaz ile Halit K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Halit K, tabanca ile Mehmet Yılmaz'a ateş etti.



Kamyonet sürücüsü Mehmet Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.



Cinayet zanlısı eski Emirler Mahallesi muhtarı Halit K, polis ekiplerince gözaltına alındı.



Zanlının Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.