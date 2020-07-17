Trafik kazasını üstlenmeyen arkadaşını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı Adana'da alkollü kullandığı araçla yaptığı trafik kazasını üstlenmeyen arkadaşını tabancayla öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Adana'da alkollü kullandığı araçla yaptığı trafik kazasını üstlenmeyen arkadaşını tabancayla öldürdüğü ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki gün önce merkez Yüreğir ilçesinde Emrah Gülçiçek'in (29) kahvehanede tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin maktulün arkadaşı Engin S. (26) olduğunu belirleyen polis ekipleri, zanlıyı saklandığı adreste yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, olay günü merkez Çukurova ilçesi Menekşe Mahallesi'nde alkollü kullandığı araçla trafik kazası yaptığı, telefonla görüştüğü Gülçiçek'ten kazayı üstlenmesini istediği, arkadaşının kabul etmemesi üzerine tartıştıkları ve bir süre sonra bulunduğu kahvehaneye giderek tabancayla öldürdüğü öne sürüldü.

Emniyette, "kasten yaralama", "tehdit", "uyuşturucu", "hakaret" ve "hırsızlık" olaylarından 7 suç kaydı bulunan şüpheli, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA