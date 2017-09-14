Trafik Kazasından Sonra Karayolunu Trafiğe Kapattılar

Kahramanmaraş'ta yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasının ardından mahalleli yolu trafiğe kapattı.



Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde yer alan Tekir Mahallesi'nde lokantada yemek yedikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen kamyon şoförü Hilmi Topal'a (35), sürücüsünün ismi belirlenemeyen 38 VY 207 plakalı otomobil çarptı. Kazada Hilmi Topal ağır yaralandı. Yaralı olay yerinde çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilirken, karayolunda yaşanan kazalar nedeniyle mahalleli yolu trafiğe kapattı.



Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde geçtiğimiz hafta yaşanan kazada da yolu trafiğe kapatan mahalle halkı, yaşanan kazaların önüne geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.



Vatandaşların talebi üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Vekili Mustafa Çek, mahalle halkıyla görüşerek yolun tekrar trafiğe açılmasını sağladı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ