Trafik Kazasından Ölen Astsubay Toprağa Verildi

İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Piyade Astsubay Çavuş Osman Çalışmaz, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Şehitkamil ilçesine bağlı İncilikaya Mahalle Camisi'nde düzenlenen törene, Çalışmaz'ın babası Şıho, annesi Havva, uzman çavuş ağabeyleri Ahmet ve Ömer ile lise öğrencisi kardeşi Samet, yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

Törende, oğlunun Türk bayraklı tabutuna sarılan anne Havva Çalışmaz, "Sana bu damatlık çok yakışmış. En sevdiğin rengin, damatlığın oğlum. Bayrağımız damatlığın. Kime nasip olur bayraktan damatlık giymek" diyerek gözyaşı döktü.

Çalışmaz'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

İstanbul Tuzla'daki Piyade Okul Komutanlığında uzmanlık eğitimi alan Çalışmaz, 12 Şubat Pazartesi günü yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirmişti.