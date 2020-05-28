Trafik kazasından köpeği kaybolan kadın ortalığı birbirine kattı
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Trafik kazasından köpeği kaybolan kadın ortalığı birbirine kattı

Trafik kazasından köpeği kaybolan kadın ortalığı birbirine kattı Maltepe'de kamyonete çarpan otomobil yeşil alana uçtu Gün boyunca megakentin genelinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü.

28.05.2020 00:55 | Son Güncelleme: 28.05.2020 01:00

Trafik kazasından köpeği kaybolan kadın ortalığı birbirine kattı

Maltepe'de kamyonete çarpan otomobil yeşil alana uçtu

İSTANBUL - Gün boyunca megakentin genelinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kayganlaşan yollara aşırı hızda eklenince bir çok trafik kazası meydana geldi. Akşam saatlerinde Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında ise köpeği kaybolan kadın ortalığı birbirine kattı.

Kamyonete çarpan otomobil yeşil alana uçtu

Kaza, saat 23.20 sıralarında Maltepe, Altayçeşme Mahallesi, Büyükyalı Köprü altında meydana geldi. İçerisinde sürücüsü A.İ. ile birlikte üç kişi ve bir köpeğin bulunduğu 34 PB 7201 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı N.Ş. yönetimindeki 34 CDF 331 plakalı kamyonete arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetinden dolayı kamyonet seyir halinde olduğu yönün tersine doğru dönerken, otomobilin ön kısmı hurdaya dönerek yolun sağ tarafında bulunan yeşil alana uçtu. Şans eseri sürücü İlbay ve araç içerisindekiler hafif yaralı olarak kazayı atlatırken, otomobilin içerisindeki köpek kaza yerinden kaçtı.

Köpeğin sahibi kaza noktasını birbirine kattı

Kaza sonrası kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan üç kişiyle birlikte kamyonet sürücüsüne ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar en yakın hastaneye sevk edilirken çok sayıda polis ekibi de olay yerine sevk edildi. Kazanın olduğu noktaya gelen bir kadın ise hurdaya dönen otomobilde köpeğinin de olduğunu söyleyerek köpeğini istedi. Köpeğinin kaza sonrası kaçtığını öğrenen kadın uzun süre çevrede bağırarak köpeğini ararken polis ekiplerine de yardım etmesi için yalvardı. Bu sırada görevini yapan haber muhabirine de saldıran kadın, köpeğinin bulunması üzerine sakinleşti ve olay yerinden ayrıldı.

Otomobil sürücü alkolmetreyi üflememekte ısrar etti

Trafik polisleri kazanın nasıl olduğunu anlamak için görgü tanıklarını dinledikten sonra sürücülere alkol testi yapmak istedi. İçerisinde üç kişinin bulunduğu ve kamyonete çarptıktan sonra kaldırımı aşarak yeşil alana uçan otomobilin sürücüsü İlbay'ın tedavisi ambulansta devam ederken alkol testi yapmak isteyen polis ekipleri uzun süre dil döktü. Israrla alkolmetreyi üflemeyen sürücü, aracı bir başkasının sürdüğünü iddia etti. Sürücünün alkollü olup olmadığı ise hastanede yapılacak olan kan testiyle ortaya çıkacak. Bir saate yakın tek şeritten trafiğin sağlandığı yol ise kaza yapan otomobillerin kaldırılması ve temizlenmesinin ardından normale döndü.

Trafik kazasından köpeği kaybolan kadın ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İHA

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