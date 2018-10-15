Trafik Kazasında Yaralandı, Evinde Öldü

Trafik Kazasında Yaralandı, Evinde Öldü

GAZİANTEP(AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde trafik kazasında yaralanan ve tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen kişi, evinde hayatını kaybetti.

Trafik Kazasında Yaralandı, Evinde Öldü

GAZİANTEP(AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde trafik kazasında yaralanan ve tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen kişi, evinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, Suriye uyruklu Akil Ashour'un kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

Yaralanan sürücü ile arkasındaki yolcu Nahsen Bozkurt (86), 112 acil servis ekiplerince kaldırıldıkları Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Nahsen Bozkurt, Belkıs Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde yakınları tarafından yatağında ölü bulundu.

Bozkurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobilin sürücüsü aranıyor.

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