Son dakika! Trafik kazasında yaralananları vatandaşlar güneşten korudu
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Son dakika! Trafik kazasında yaralananları vatandaşlar güneşten korudu

Son dakika! Trafik kazasında yaralananları vatandaşlar güneşten korudu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Trafik kazasında yaralananları vatandaşlar güneşten korudu Siverek'te kaza: 2 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç takla attı, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Trafik kazasında yaralananları vatandaşlar güneşten korudu

Siverek'te kaza: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç takla attı, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralanan iki kişinin aşırı sıcaktan etkilenmemesini isteyen vatandaşlar ise yaralıları güneşten korumaya çalıştı.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şanlıurfa istikametinden Siverek istikametine doğru seyir halinde olan Ahmet A. idaresinde ki 59 KS 638 plakalı Ford markalı hafif ticari araç, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan telefon direğine çarpan araç, telefon direğini de kırarak takla attı. Kaza sonucu araç sürücüsü Ahmet A ile araçta bulunan Bedriye A yaralandı.

Vatandaşlar yaralıya gölgelik yaptı

Kazayı gören diğer sürücüler ise araçlarını durdurarak yaralıların yardımına koştu. Yararlıların yardımına koşan vatandaşlardan bazıları, 112 ekipleri olay yerine gelene kadar yaralılara aşırı sıcaktan korumak için gölgelik yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Her iki yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma inceleme başlatıldı.

Son dakika! Trafik kazasında yaralananları vatandaşlar güneşten korudu
Son dakika! Trafik kazasında yaralananları vatandaşlar güneşten korudu
Son dakika! Trafik kazasında yaralananları vatandaşlar güneşten korudu
Son dakika! Trafik kazasında yaralananları vatandaşlar güneşten korudu
Son dakika! Trafik kazasında yaralananları vatandaşlar güneşten korudu
Son dakika! Trafik kazasında yaralananları vatandaşlar güneşten korudu
Son dakika! Trafik kazasında yaralananları vatandaşlar güneşten korudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar

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