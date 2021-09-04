Trafik kazasında yaralanan sürücüye belediye başkanından müdahale
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Trafik kazasında yaralanan sürücüye belediye başkanından müdahale

Trafik kazasında yaralanan sürücüye belediye başkanından müdahale
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, makam aracıyla geçerken gördüğü kazada yaralanan sürücüye müdahalede bulundu.

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, makam aracıyla geçerken gördüğü kazada yaralanan sürücüye müdahalede bulundu.

Emre K. idaresindeki 02 ABG 847 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu 15'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü yaralandı.

Bölgeden makam aracıyla geçerken kazayı gören Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik kazasında yaralanan sürücüye belediye başkanından müdahale
Trafik kazasında yaralanan sürücüye belediye başkanından müdahale
Trafik kazasında yaralanan sürücüye belediye başkanından müdahale
Trafik kazasında yaralanan sürücüye belediye başkanından müdahale

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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