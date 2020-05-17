Trafik kazasında yaralanan köpek tedavi edildi
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Trafik kazasında yaralanan köpek tedavi edildi

Mersin'in Silifke ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ön ve arka sağ ayağı kırılan çoban köpeğinin ayaklarına platin takılarak sağlığına kavuşturuldu.

Trafik kazasında yaralanan köpek tedavi edildi
17.05.2020 14:11 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:11

Mersin'in Silifke ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ön ve arka sağ ayağı kırılan çoban köpeğinin ayaklarına platin takılarak sağlığına kavuşturuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ait Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde her gün yeni bir hayvanın hayatı kurtarılırken, gerçekleştirilen zorlu ameliyatlarla da yürüme ihtimali zayıf hayvanların yeniden ayağa kalkması sağlanıyor.

Kaza sonrası getirilen sokak hayvanlarının zarar görmüş ayaklarına ampute tedavi yerine 'external fixtation' tedavi yöntemini seçerek birbirinden zorlu ve başarılı ameliyatlar gerçekleştiren Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi personelleri, yeni bir kurtarma hikayesine daha imza attı.

Silifke'de trafik kazası geçirdiği tahmin edilen, ön ve arka sağ ayağı kırılan çoban köpeğinin yolu Kaşlı Geçici Bakımevine düştü. Yaralı köpeğe anında müdahale eden ekipler, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından köpeğin iki ayağına da platin taktı. Barınağa yolu düşen her can dosta isim vermeyi gelenek haline getiren ekipler, yeni misafire 'Çoban Yıldızı' adını verdi.

20 gün sonra tamamen iyileşecek

Ameliyatı başarılı geçen ve durumu gayet iyi olan köpek, 20 gün sonra tamamen iyileşecek ve yeniden yürüyebilecek. Ekipler, sağlıklı bir şekilde adım atana kadar köpeğin bakımına devam edecek. Tamamen iyileştiğinde ise bir çoban tarafından sahiplenilmeyi bekleyecek.

"Sokak hayvanlarından yaban hayvanlarına kadar her canlıya yetişiyoruz"

Ameliyatı gerçekleştiren Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürü Veteriner Hekim Mehmet Cücük, bakımevine getirilen ayakları kırık hayvanlar için zorunlu olmadıkça ampute tedavi yöntemini seçmediklerini söyledi. Tedavi için hiçbir masraftan ve emekten kaçınmadıklarını ifade eden Cücük, "Silifke ilçemizden 3 tane trafik kazalı vakamız geldi. Bir tanesi göğüs kısmında yaralı. Yarasından irin akıyordu. Bir tanesinin çeşitli yerleri maalesef kesici bir aletle kesilmiş. Yarası kurtlanmıştı. Diğer üçüncüsü sağ ön ve sağ arka ayağında küt kırıklar vardı. Çok uysal bir çoban köpeğimiz. Yaklaşık 3 saatlik operasyon ile kırık bölgeyi sabitleyerek her iki ayağına da platin yerleştirdik. Yoğun bakıma aldık. Gerekli bakımı yapıyoruz. 20 gün sonra o platinleri yerinden alacağız ve sağlığına tamamen kavuşacak. Tamamen sağlığına kavuştuktan sonra ait olduğu yere, bir çobana sahiplendirmeyi düşünüyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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