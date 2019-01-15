Trafik Kazasında Yaralanan Kişi Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Gaziantep'te trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 1 Aralık'ta Gazikent Mahallesi'nde motosikletiyle otomobile çarpan ve ağır yaralanan Mehmet Aracı (25), tedavi gördüğü özel bir hastanede 46 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Aracı'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğünde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: AA