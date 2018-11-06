Trafik Kazasında Yaralanan Kişi Kurtarılamadı
Osmaniye'de geçirdiği trafik kazasının ardından yaklaşık 3 aydır Gaziantep'teki özel bir hastanede tedavi gören kişi hayatını kaybetti.
Osmaniye'de geçirdiği trafik kazasının ardından yaklaşık 3 aydır Gaziantep'teki özel bir hastanede tedavi gören kişi hayatını kaybetti.
Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde 18 Ağustos'ta kullandığı motosikletle minibüse çarpışması sonucu ağır yaralanan İbrahim Demir, Osmaniye Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından Gaziantep'te özel bir hastaneye sevk edildi.
Burada yaklaşık 3 aydır yoğun bakımda tedavi gören Demir, bugün hayatını kaybetti.
Demir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.