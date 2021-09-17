Son dakika... TRAFİK KAZASINDA YARALANAN HASTAYI TAŞIYAN AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI - Haberler
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Son dakika... TRAFİK KAZASINDA YARALANAN HASTAYI TAŞIYAN AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde trafik kazasında yaralanan hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde trafik kazasında yaralanan hastayı taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Avanos ilçesi Göreme beldesi kavşağında meydana geldi. Muhammed D. yönetimindeki 50 AAS 172 plakalı ambulanstaki sağlık görevlileri, Kalaba beldesinde motosiklet kazasında yaralanan Sedat T'yi hastaneye ulaştırmak üzere ambulansa aldı. Nevşehir Devlet Hastanesi'ne seyir halinde olan ambulans, gurbetçi Ömer Y. idaresindeki S FD 668 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü, 2 sağlık çalışanı ve Sedat T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika... TRAFİK KAZASINDA YARALANAN HASTAYI TAŞIYAN AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

Son dakika... TRAFİK KAZASINDA YARALANAN HASTAYI TAŞIYAN AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

Son dakika... TRAFİK KAZASINDA YARALANAN HASTAYI TAŞIYAN AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

Son dakika... TRAFİK KAZASINDA YARALANAN HASTAYI TAŞIYAN AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

Son dakika... TRAFİK KAZASINDA YARALANAN HASTAYI TAŞIYAN AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI

Son dakika... TRAFİK KAZASINDA YARALANAN HASTAYI TAŞIYAN AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... TRAFİK KAZASINDA YARALANAN HASTAYI TAŞIYAN AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 4 YARALI - Haberler
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