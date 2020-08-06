Trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
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Trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 14 yaşındaki Mehmet Furkan Bulut, 25 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

Trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
06.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:47

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 14 yaşındaki Mehmet Furkan Bulut, 25 gündür verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 11 Nisan Caddesi'nde 12 Temmuz günü otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Mehmet Furkan Bulut ağır yaralanmış ağabeyi İbrahim Halil Bulut (22) ise yaşamını yitirmişti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan Mehmet Furkan Bulut, 25 gündür süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Bulut'un cenazesi, Suruç kırsalında bulunan Saygın Mahallesi'nde bugün defnedilecek.

Suruç ilçesi 11 Nisan Caddesi üzerinde 12 Temmuz'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada İbrahim Halil Bulut ve Mehmet Furkan Bulut yaralanmış, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen yaralılardan İbrahim Halil Bulut hastanede hayatını kaybetmiş, Mehmet Furkan Bulut ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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