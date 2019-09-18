Trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Kilis'te önceki gün meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yunus Hayta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

18.09.2019 11:40
Trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Kilis'te önceki gün meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yunus Hayta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Kilis Ekrem Çetin kavşağında 15 Eylül günü meydana gelen kazada, trafik ışıklarını ihlal sonucu A.A. yönetimindeki 01 AC 820 plakalı otomobil, Yunus Hayta yönetimindeki 79 DF 131 plakalı motosiklet ile A.A. yönetimindeki 79 AAG 028 plakalı motosiklete çarpmıştı. Kazada iki motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan 2 kişi yaralanmıştı. Hastanede tedavisi süren motosiklet sürücüsü Yunus Hayta hayatını kaybetti. - KİLİS

Kaynak: İHA
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