Trafik kazasında yaralanan genç, hastanede yaşamını yitirdi
Samsun'un Bafra ilçesinde 2 hafta önce geçirdiği kazada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'un Bafra ilçesinde 2 hafta önce geçirdiği kazada yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Altınkaynak'ın (19) kullandığı 55 ABC 135 plakalı motosiklet, 2 hafta önce tıra çarpmış, ağır yaralanan Altınkaynak Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilen Altınkaynak, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaynak: AA
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