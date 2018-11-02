Trafik Kazasında Yaralanan Askerler Taburcu Oldu

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün, önünde seyreden TIR' a çarpması sonucu yaralanan 34 asker tedavi gördüğü Kastamonu Devlet Hastanesi ve Tosya Devlet Hastanesi'nden taburcu edildi. Kazada hayatını kaybeden şoför İsmail Hakkı Toptan ve muavin Emre Şakir Bingöl'ün cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

İstanbul'dan Tokat'a giden İsmail Hakkı Toptan'ın kullandığı Metro Turizm'e ait 34 BML 277 plakalı yolcu otobüsü, dün saat 06.00'da D-100 kara yolunun Suluca köyü yakınlarında önünde seyreden Evren Kara idaresindeki 34 RUF 35 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, otobüs şoförü İsmail Hakkı Toptan ve muavin Emre Şakir Bingöl hayatını kaybetti, 34'ü asker 40 kişi de yaralandı.

KAYMAKAM AÇIKLAMA YAPTI

Kaza haberinin hemen ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne gelerek yaralı askerlerin sağlık durumlarıyla yakından ilgilenen ve geçmiş olsun dileklerini bildiren Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin bugün yaralı askerlerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

İlçede dün sabah meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini 40 kişinin de yaralandığını hatırlatan Pişkin, şöyle konuştu:

"Olay hepimizi derinden üzdü. Kazanın ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 5'i burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Ne Kastamonu'ya sevk ettiklerimizin ne de ilçemizde müşahede altında tuttuğumuz askerlerimizin hayati tehlikesinin bulunmadığını daha önce açıklamıştık. Her ihtimale karşı biz yine de onları bir gün müşahede altında tuttuk.

'YARALI ASKERLERE DİNLENMELERİ İÇİN RAPOR VERİLDİ'

Her türlü istek ve sorunlarıyla yakından ilgilendiğimiz ve tedavileri tamamlanan askerlerimiz ile bazı yakınları bu gün itibarıyla taburcu edildi. Bu askerlerimizin hemen birliklerine gitmesini doğru bulmuyoruz. Ailelerinin yanlarına dönerek bir süre istirahat etmeleri, moral motivasyon yönünden tekrar kendilerine geldikten sonra birliklerine teslim olmalarının daha faydalı olacağını düşünüyoruz.' Yaralı askerlere bir süre dinlenmeleri için doktorlar tarafından rapor verildi. Askerlerimiz dinlendikten sonra sağlıklarına tamamen kavuşup birliklerine teslim olacaklar."

Kaymakam Pişkin, gazetecilere, yaralı askerlerin sağ salim ailelerine teslim edildiğini söyledi.

Bu arada kazada hayatını kaybeden şoför İsmail Hakkı Toptan'ın cenazesi Rize'ye, muavin Emre Şakir Bingöl'ün cenazesi ise İstanbul Beykoz'a gönderildi.

Kazadan sonra ifadesine başvurulan TIR şoförü Evran Kara'da serbest bırakıldı.