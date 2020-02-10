Trafik kazasında yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Açıklaması

10.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:46

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kendisini arayarak ve mesaj atarak "geçmiş olsun" dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dün Antalya'da yaşadığımız trafik kazası nedeniyle arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten, şahsımı ve ailemi yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilgi ve alakaları için şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca gerek hastaneye gelerek, gerek telefonla arayarak, gerek mesaj göndererek, gerekse sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza ve dava arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim eksikliğinizi göstermesin, milletimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza buyursun."

Serik ilçesinde dün akşam Devlet Su İşleri mevkisinde meydana gelen kazada, Özhaseki ve yanındakilerin bulunduğu minibüs, otomobille çarpışmış, kazada Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, AK Parti Samsun Milletvekili ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, eşi Semiha Yılmaz ile eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel yaralanmıştı.

Kaynak: AA