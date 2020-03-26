Trafik kazasında yaralan 3 köpek tedavi için İstanbul'a gönderildi
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Trafik kazasında yaralan 3 köpek tedavi için İstanbul'a gönderildi

Trafik kazasında yaralan 3 köpek tedavi için İstanbul'a gönderildi Kütahya'nın Emet ilçeside trafik kazasında yaralanan 3 köpek, İstanbul'dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlileri tarafından tedavi için İstanbul'a götürüldü.

26.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:57
Trafik kazasında yaralan 3 köpek tedavi için İstanbul'a gönderildi

Trafik kazasında yaralan 3 köpek tedavi için İstanbul'a gönderildi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçeside trafik kazasında yaralanan 3 köpek, İstanbul'dan gelen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği görevlileri tarafından tedavi için İstanbul'a götürüldü.

Yaralı olarak bulunan ve acil tedavisi gereken, üzerinden araç geçmiş 3 köpek Emet Belediye Ekipleri ve hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu tarafından SOHAYKO görevlisine teslim edildi.

Hayvansever Elif Yıldız Nasuhoğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün yine SOHAYKO Derneği yardımımıza koştu. 3 tane yaralı köpeğimiz var. üçünede araba çarpmış. Vurup kaçmışlar. Bir tanesinin beli kırık, 2 tanesinin bacağı kırık. Burada ön tedavileri yapıldı fakat ameliyat imkanı olmadığı için İstanbul'a gönderiyoruz" dedi.

Hayvanların tedavi edildikten sonra tekrar Emet'e doğal ortamlarına bırakılacağını belirten SOHAYKO Derneği nakil görevlisi Cahit Uğurata, "Dünya'nın ve Türkiye'nin Korana virüs ile uğraştığı şu günlerde dernek olarak yine Emet ilçesinden bir çağrıya cevap verdik. 3 tane ikisi yavru biri büyük köpeği kaza geçirmiş şekilde alıp İstanbul'da tedavilerini yapmaya götürüyoruz" diye konuştu.

Trafik kazasında yaralan 3 köpek tedavi için İstanbul'a gönderildi

Kaynak: İHA

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Trafik kazasında yaralan 3 köpek tedavi için İstanbul'a gönderildi

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