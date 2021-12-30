Trafik kazasında vefat eden İHH gönüllüsü Kağan Talip Tığlı'yı arkadaşları anlattı

İSTANBUL (AA) - Genç İhh'nın Bursa'da düzenlediği Teknoloji Kampı'na giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden 4 gençten Kağan Talip Tığlı'yı, arkadaşları İhh'nın Youtube kanalında anlattı.

İhh'den yapılan açıklamaya göre, lise öğrencilerine yönelik düzenlenen Teknoloji Kampı'na katılmak için Bursa'ya giderken geçirdikleri kazada vefat eden Murat Can Kaya, Yusuf Taha Göktaş, Tarık Kesekçi ve Kağan Talip Tığlı dualarla anılıyor.

Kısa ömürlerine pek çok güzel çalışma sığdıran gençlerden Genç İHH İstanbul İl Başkanı Kağan Talip Tığlı'yı, arkadaşları İHH'nın Youtube kanalında anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç İHH Başkanı Abdullah İslam, Tığlı'nın merhametli, sevecen, zorluklara karşı mücadele etmesini bilen, dünya ile ahiret dengesini gözeten ve etrafındaki insanlara faydalı olmak için çalışan bir yapıda olduğunu belirtti.

"Zamanının bir kısmını hayırlı çalışmalara adadı"

Tığlı'nın, okuduğu bölüm, mesleği ve çalışma alanı itibarıyla daha farklı alanlarda ve iyi şartlarda kendisine çalışma ortamı oluşturabileceğini ama onun zamanını bu şekilde değerlendirmeyi tercih etmediğini aktaran İslam, "Zamanının bir kısmını hayırlı çalışmalara adadı. Vaktini çok planlı bir şekilde değerlendirebilen, pek çok alanda çalışma ve gayreti olan bir kardeşimizdi. Çok sıcakkanlı, insanlarla çok çabuk kaynaşabilen bir yapıya sahipti. Yüzünden tebessüm hiç eksik olmazdı. Bu vesileyle de çok sıkı bir iletişimimiz olmuştu kendisiyle." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerle iletişimi iyiydi"

İHH Ankara Şube Müdürü Yusuf Çiçek de Kağan Tığlı'nın liseli gençlerle iletişiminin iyi olduğunu, sempatikliği ve güler yüzüyle insanları etkileyebildiğini anlattı.

Tığlı'nın yüksek lisans yaptığını ve veri mühendisi olarak çalıştığını kaydeden Çiçek, "Aynı zamanda da İstanbul gibi bir ilin Genç İHH Başkanlığı görevini yürütüyordu. Zor görevleri aynı anda yapmaya çalışıyordu ve bunları da elhamdülillah başarabiliyordu. Ciddi fedakarlık yapıyordu. Bütün bu saydığımız alanlardaki işleri yetiştirebilmek için zaman zaman sabah 05.00'te, 06.00'da kalkıyor, gece 23.00, 24.00'e kadar çalışıyordu. Başarılı bir insandı." şeklinde konuştu.

Kağan Tığlı ile 2016'da Üsküdar Genç İHH'de tanıştıklarını anlatan yakın arkadaşlarından Oğuzhan Karasu ise, Tığlı'nın çok çalışkan ve gayretli biri olduğunu vurgulayarak, "Hiç kin beslemezdi. Gençleri çok severdi. Bir işi kafasına koyduysa en iyisini yapmaya çalışırdı. Gençlerin sıkıntılarını gidermek için koştururdu, ders çalıştırırdı onları. Üretken bir insandı." dedi.

Arkadaşı Yasir Enes Taylan da Tığlı'nın pek çok gençle birebir ilgilendiğini, bazılarının üniversiteyi kazanmasına vesile olduğunu, bazılarının dertlerini dinleyerek abilik yaptığını, bazılarına matematik dersi verdiğini aktardı.

"En Büyük Arzusuna Kavuştu - Dava Arkadaşları Kağan Talip Tığlı'yı Anlattı" adlı video, İHH'nın Youtube kanalından izlenebiliyor.

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

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