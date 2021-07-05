Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

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Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada yol güvenliğini sağladığı sırada başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Serhan Alışkan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki aracın çarpıştığı kazada yol güvenliğini sağladığı sırada başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Serhan Alışkan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

45 yaşındaki şehit polis memuru Alışkan'ın naaşı, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'ndan alınıp polis konvoyu ile İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Müdürlük bahçesinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından görevleri başında şehit olan teşkilat mensupları için İl Müftüsü Hüseyin Demirbaş tarafından dua edildi.

Şehidin Emniyet Müdürlüğü'ne getirilişi sırasında çalışma arkadaşları ile ailesi gözyaşı döktü. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, tören mangasınca alınarak cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı. Törenin ardından şehidin cenazesi defnedilmek üzere, memleketi Edirne'ye gönderildi.

Törene Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel ve Ahmet Erbaş ile Belediye Başkanı Alim Işık, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Jandarma Alay Komutanı Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Alışkan'ın mesai arkadaşları, eşi ve kızı katıldı.

Dün, Tavşanlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Serhan Alışkan, Tavşanlı Harmancık karayolundaki kazada yol güvenliği yaptığı sırada, M.Y. yönetimindeki 43 AG 966 plakalı hafif ticari araç çarpmış ve ağır yaralanmıştı. Alışkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. - KÜTAHYA

Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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