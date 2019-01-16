Trafik Kazasında Otomobile Sıkışan Sürücü Kurtarıldı

Çorum'da yol kenarında park halindeki iki araç ile ağaca çarptıktan sonra otomobilin içerisinde sıkışan sürücü, kaza kırım ekibince kurtarıldı.

Emrah Yeşil yönetimindeki 19 EC 005 plakalı otomobil, Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 06 BFJ 279 ve 19 BS 306 plakalı plakalı araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kaldırımdaki ağaca çarparak durdu.

Otomobil içerisinde sıkışan Yeşil, kaza kırım ekibinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yeşil, çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Eşref Hoca Caddesi, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA