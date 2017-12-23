Trafik Kazasında Ölen Polis Memuru İçin Tören

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden polis memuru Ümran Kars için tören düzenlendi.



Geçtiğimiz hafta yaya olarak evine giderken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 41 yaşındaki Kars için görev yaptığı Dörtyol Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.



Tören, Kars'ın öz geçmişinin okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.



Ardından Türk bayrağına sarılı cenaze, meslektaşları tarafından araca konularak memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gönderildi.



Kars'ın organlarının da ailesinin kararıyla bağışlandığı öğrenildi.



Törene, Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Savaş Balcı, Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, Cumhuriyet Savcısı Bayram Oğuz Arslan, Kars'ın ailesi, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.