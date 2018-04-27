Trafik Kazasında Ölen Öğrenci Toprağa Verildi

Ordu'nun Perşembe ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Dilan Nazlı Topal (14) için Alınca Mahallesi'ndeki Gündoğdu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Perşembe Atatürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Dilan Nazlı'nın babası Ergün Topal, burada taziyeleri kabul etti.

Topal'ın cenazesi, cuma namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye, Topal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık ile öğretmeler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

T.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Kacalı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Dilan Nazlı Topal'a çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Topal, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.