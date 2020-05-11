Trafik kazasında ölen motokurye toprağa verildi
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Trafik kazasında ölen motokurye toprağa verildi

Trafik kazasında ölen motokurye toprağa verildi İzmir'de motokurye trafik kazasında hayatını kaybetti; annesinin ağıtları yürek yaktı İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında görevi başında yaşamını yitiren motokurye, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Trafik kazasında ölen motokurye toprağa verildi
11.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:53

Trafik kazasında ölen motokurye toprağa verildi

İzmir'de motokurye trafik kazasında hayatını kaybetti; annesinin ağıtları yürek yaktı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında görevi başında yaşamını yitiren motokurye, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Kazada vefat eden kuryenin annesi sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay 7 Mayıs akşamı saat 21.00 sıralarında Şemikler Mahallesi 6221/9 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Ercan Dikyol (34), kendisine ait çiğ köfte dükkanından bir adrese sipariş götürmek için yola çıktı. Ercan Dikyol idaresindeki 39 LG 026 plakalı motosiklet ile Erdi K. idaresindeki 35 AE 5315 plakalı minibüs sokak kesişiminde çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüsün altında kalan Dikyol, metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün kaza mahalinde hayatını kaybettiğini belirledi. Dikyol'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bugün toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden evli ve bir çocuk babası motosiklet sürücüsü Ercan Dikyol'un cenazesi otopsinin ardından helallik alınmak üzere evinin önüne getirildi. Oğlunun cenaze aracını gören annesi gözyaşlarını tutamayarak sinir krizi geçirdi. Cenaze, defnedilmek üzere Doğançay Mezarlığı'na götürüldü.

Meslektaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı

Trafik kazasında yaşamını yitiren Ercan Dikyol'un motokurye meslektaşları da son yolculuğunda kendisini yalnız bırakmadı. Yaklaşık 15 motosikletle cenaze aracının arkasına konvoy yapan motosikletliler, Dikyol'a mezarlığa kadar eşlik etti. Kaza ile ilgili açıklamada bulunan Karşıyaka Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Bursalı, motokuryeler olarak hep tehlike altında olduklarını belirtti. Bursalı, "Yılbaşında da vefat eden bir ağabeyimiz vardı; başına mermi isabet etti. Geçen günde yine başka bir kazada yaralanan özel firmanın kurye çalışanı arkadaşımız hastanede; beyin ölümü gerçekleşti. Hep kurye ölüm haberleri alıyoruz. Atlattığımız kazalar sınırsız. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Biz kuryelerden emekli olan yok. ya vefat ediyorlar ya da bu işi bırakmak zorunda kalıyorlar. Vefat eden ağabeyimizle ilgili sosyal medyadan da bazı çirkin yorumlar oluştu. Çoğu kişi rahmet dilerken bazı kişiler 'kuryeler hızlı gidiyor, siz hak etmişsinizdir' gibi cümleler görüp çok üzülüyor. Biz de o insanlara ellerini vicdanlarını koymalarını diliyoruz. Biz bu süreçte kendimizi riske atıp işimize gidiyoruz. Tehlike altında çalışıyoruz. Bence araba ehliyeti alacak olanlara ilk etapta motosiklet sürüşü şartı getirilmeli. Bir sene boyunca kullansınlar; hayatta kalabilirlerse otomobil ehliyeti alsınlar" dedi.

Trafik kazasında ölen motokurye toprağa verildi

Kaynak: İHA

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