Trafik kazasında ölen komiser yardımcısı Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
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Trafik kazasında ölen komiser yardımcısı Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

15.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:04
Trafik kazasında ölen komiser yardımcısı Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'taki trafik kazasında yaşamını yitiren 32 yaşındaki komiser yardımcısı Coşkun Eliaçık'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Şırnak'taki trafik kazasında yaşamını yitiren 32 yaşındaki komiser yardımcısı Coşkun Eliaçık'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Şırnak Emniyet Müdürlüğünde görevli Eliaçık'ın naaşı, kara yoluyla Tokat'a getirilerek, Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Yakınları tarafından morgdan alının Eliaçık'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, helallik alınmak üzere Horuç Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Cenaze daha sonra Erenler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi.

Cenaze namazına Eliaçık'ın ailesinin yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile vatandaşlar katıldı.

Coşkun Eliaçık'ın kullandığı otomobil, 14 Şubat'ta Şırnak'ta park halindeki tıra çarpmış, kazada yaralanan Eliaçık kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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