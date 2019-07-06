Trafik kazasında ölen kız kardeşlerin anısına sergi

Mersin'de geçen yıl trafik kazasında yaşamlarını yitiren Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşlerin anısına fotoğraf sergisi açıldı.

Gözne mevkisinde geçen yıl yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Evrim (9) ve Ekin Çakmakçı (6) kardeşler için ailesi tarafından düzenlenen "Benim Kızım Okuyacak" adlı fotoğraf yarışmasında dereceye giren 55 fotoğraf, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda sergilendi.

Evrim ve Ekin Çakmakçı'nın yaptığı resimlerin de yer aldığı sergiye katılanlar aileye baş sağlığı diledi.

Baba Ali Çakmakçı, yaptığı konuşmada, kızlarının doktor ve öğretmen olmayı hayal ettiklerini belirterek kazadan bir yıl geçmesine rağmen büyük acı yaşadıklarını söyledi.

Kızları için adalet arayışında olduklarını vurgulayan Çakmakçı, "Biz biliyoruz ki evlatlarımız geri gelmeyecek. Bir daha yüzlerimiz eskisi gibi gülmeyecek. Bunları yaşayanlar olarak trafik kazaları kader değildir diyoruz, Evrim ve Ekin gibiler hayattan koparılmasın diyoruz. Böyle sürücüler en ağır cezaları alsın ki trafik kurallarına uysunlar istiyoruz." dedi.

Anne Özlem Çakmakçı da acılarının halen taze olduğunu dile getirerek "Eve gelen çocuklarının 'Anne ben geldim' diyen o coşkulu seslerini duyamamak bir anne için ne anlama gelir bilir misiniz? Bunun nasıl yakıcı bir yokluk olduğunu hiç düşündünüz mü?" ifadesini kullandı.

Kaza

Mersin'de geçen yıl Ramazan Topal'ın kullandığı 33 EAT 61 plakalı otomobil, Toroslar ilçesi Darısekisi Mahallesi Gözne mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ekin ve Evrim Çakmakçı ile kuzenleri Emine İlknur Yalçın'a çarpmış, 2 kız kardeş yaşamını yitirmiş, kuzenleri ağır yaralanmıştı.

Tutuklanan sürücü hakkında "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sonunda Ramazan Topal 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA