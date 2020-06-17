Trafik kazasında ölen kişinin organları 5 kişiyi hayata bağladı Nevşehir'de trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen kadının organları, 5 hastayı hayata bağladı.

Nevşehir'de trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen kadının organları, 5 hastayı hayata bağladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alınan Selma Ağmanalmaz (43), 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Beyin ölümü gerçekleşen kadının organları, ailesi tarafından bağışlandı. Ağmanalmaz'ın hastanede 4 saat süren operasyonla alınan karaciğeri, 2 böbreği ve 2 korneası, nakil bekleyen hastalar için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Özel Güven Hastanesi ve Ankara Kornea Bankasına gönderildi.

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, organ bağışı yaparak nakil bekleyen 5 hastaya, hayata yeniden tutunma umudu oldukları için Ağmanalmaz ailesine teşekkür etti.

Ünlübay, vatandaşlara organ bağışı çağrısı yaparak 2020 yılının ilk 6 ayında, 3 donörden alınan organlarla nakil bekleyen başka hastalara umut olunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA