Son dakika gündem: Trafik kazasında ölen Kazakistan Fahri Konsolosu ve eşinin cenazeleri, defnedildi
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Son dakika gündem: Trafik kazasında ölen Kazakistan Fahri Konsolosu ve eşinin cenazeleri, defnedildi

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden Kazakistan Fahri Konsolosu ve iş insanı Halil Uluer ile eşi Fatma Uluer'in cenazeleri Nevşehir'de toprağa verildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden Kazakistan Fahri Konsolosu ve iş insanı Halil Uluer ile eşi Fatma Uluer'in cenazeleri Nevşehir'de toprağa verildi.

Alibey Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Uluer çiftinin cenazeleri, Taşlıbel Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Uluer çiftinin yakınları ile Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Mohamed Rizvi Hassen, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri yakınları katıldı.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş insanı Halil Uluer, 2010 yılından beri Kazakistan'ın Nevşehir Fahri Konsolosluğu görevini sürdürüyordu.

Akademik ve fahri doktora unvanlarının yanı sıra fahri profesörlük unvanı da bulunan Uluer, 2003 yılında Anavatan Partisinin 8. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa aday olmuştu.

Kaza

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Akmeşe mevkisinde Kazakistan konsolosluğuna ait olduğu öğrenilen 06 CD 7057 plakalı otomobil, dün akşam, bariyerleri aşarak dijital uyarı tabelasının ayağına çarptıktan sonra devrilmişti.

Kazada, Kazakistan Cumhuriyeti Nevşehir Fahri Konsolosu ve iş insanı Halil Uluer, eşi Fatma Uluer, Ahmet ve Ayşe Demirhan hayatını kaybetmişti.

Son dakika gündem: Trafik kazasında ölen Kazakistan Fahri Konsolosu ve eşinin cenazeleri, defnedildi
Son dakika gündem: Trafik kazasında ölen Kazakistan Fahri Konsolosu ve eşinin cenazeleri, defnedildi
Son dakika gündem: Trafik kazasında ölen Kazakistan Fahri Konsolosu ve eşinin cenazeleri, defnedildi
Son dakika gündem: Trafik kazasında ölen Kazakistan Fahri Konsolosu ve eşinin cenazeleri, defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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