Son dakika gündem: Trafik kazasında ölen Kazakistan Fahri Konsolosu ve eşinin cenazeleri, defnedildi

Son dakika gündem haberine göre Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde Kazakistan konsolosluğuna ait otomobilin devrilmesi sonucu hayatlarını kaybeden Kazakistan Fahri Konsolosu ve iş insanı Halil Uluer ile eşi Fatma Uluer'in cenazeleri Nevşehir'de toprağa verildi.