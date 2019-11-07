Trafik kazasında ölen İYİ Parti Yozgat İl Başkanı toprağa verildi

07.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:04

Trafik kazasında hayatını kaybeden İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak'ın cenazesi toprağa verildi.

Bayrak için Çapanoğlu Büyük Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tabutun başında dua ederek, Bayrak'ın çocukları Hasan, Murat, Ömer ile eşi Fatma'ya taziyede bulundu.

Bayrak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Sarıtopraklık Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene, Bayrak'ın yakınları ile Yozgat Valisi Kadir Çakır, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İYİ Partili milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan Akşener, aynı trafik kazasında hayatını kaybeden ve cenazesi yarın toprağa verilecek olan İYİ Parti Yozgat İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Şükrü Karabacak'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

Dün, Şahin Köksal yönetimindeki 66 LN 858 plakalı hafif ticari araç, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesi Yenifakılı-Bektaşlı yol ayrımında tarlaya devrilmiş, kazada, Bayrak ile Karabacak yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA