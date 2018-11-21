Trafik Kazasında Ölen Genç Kız, Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi

Yaşadığı Aydın'ın İncirliova ilçesinden iş başı yapacağı Isparta'ya gitmek üzere babasıyla yola çıkan ancak Denizli'deki trafik kazasında yaşamını yitiren Funda Sakman (25), tabutuna konulan tülbent ve gelinliğiyle son yolculuğuna uğurlandı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Sakman'ın cenazesi Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Morgundan cenaze aracıyla helallik alınmak üzere Acarlar Mahallesi'ndeki babaevinin önüne getirildi. Genç kızın annesi ve kız kardeşleri tülbent ve gelinlik serilmiş tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

ACILI BABA CENAZEDE FENALAŞTI

Kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastaneden cenazeye katılmak için gelen baba Mustafa Sakman (53) tören esnasında fenalaşınca ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki müdahalenin ardından Mustafa Sakman, Çarşı Camisi'ne gelerek cenaze namazına katıldı. Öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Sakman'ın cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi.