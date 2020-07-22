Trafik kazasında ölen Futbolcu Josef Sural davasında karar çıktı
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Trafik kazasında ölen Futbolcu Josef Sural davasında karar çıktı

Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan şoför Esat Altıntaş, son kez hakim karşısına çıktı.

Trafik kazasında ölen Futbolcu Josef Sural davasında karar çıktı
22.07.2020 14:48 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:52

Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan şoför Esat Altıntaş, son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanığın 1 buçuk yıl sürücü belgesinin el konulmasına ve 2 yıl 11 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın (29) geçen yıl 29 Nisan gecesi deplasman dönüşü takım arkadaşları Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza bindikleri VIP minibüsle geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmesinin tutuksuz yargılanan minibüs şoförü Esat Altıntaş (39), Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan açılan davanın duruşmasında tutuksuz sanık Esat Altıntaş ve tarafların avukatları katıldı.

"Böyle bir kaza olduğu için pişmanım"

Esat Altıntaş, savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrarlarım, öncelikle böyle bir kaza olduğu için pişmanım, uykulu değildim, hızlı da değildim, kaza yerinde bariyerlerin olmaması ve aydınlatmanın yeterli olmaması da kazanın oluşumunda etkili olmuştur, beratımı isterim, takdir mahkememizindir" diyerek beraatını talep etti.

2 yıl 11 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti sanığa Türk Ceza Kanunu'nun 85/1 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, sanığın taksire dayalı kusurunun yoğunluğu ve meydana gelen sonucun ağırlığı, "sanığın asli kusurlu olarak bir kişinin ölümüne neden olması" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını lehine indirim sebebi sayan heyet, cezayı 2 yıl 11 aya düşürdü. Ayrıca sanığın sürücü belgesine 1 yıl 6 ay süre ile geri alınmasına karar verildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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