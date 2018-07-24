Trafik Kazasında Ölen Filistinlinin Ailesi Adalet Arıyor

Fatih'teki Vatan Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isterken iki otomobilin çarparak ölümüne sebep olduğu Filistinli iş insanı Akram Kabaha'nın ailesi, zanlıların bulunmasını ve yargılanmasını istiyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan ve Filistin'deki ticari işleri için sık sık İstanbul'a gelen Akram Kabaha, son gelişinden sonra yaklaşık 3 ay kaldığı İstanbul'da, trafik kazasına kurban gitti.

Evli ve 4 çocuk babası Kabaha, 3 Mart'ta saat 23.05'te Vatan Caddesi'nde, Fatih Belediyesi önünden yolun karşısına geçerken yarıştığı iddia edilen ve sürücüleri henüz belirlenemeyen iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücüler olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Kabaha, çevredekiler tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"Plaka tanıma kamerasının çalışmadığı bilgisi alındı"

Olaydan sonra Filistin'den İstanbul'a gelen Akram Kabaha'nın ailesi, kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücülerin bulunması ve yargılanması için adalet arayışı başlattı.

Ailenin avukatı Mehmet Fatih Yaşar'ın yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma dosyası açtı. Ancak aradan geçen 4 aya rağmen sürücülerin ve kullandıkları araçların izine henüz rastlanılmadı.

Basın mensuplarına açıklama yapan avukat Yaşar, çarpan araçların plakalarının tespit edilemediğini belirterek, "Maalesef o gece Vatan Caddesi'ndeki Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) kamerasının çalışmadığı bilgisi alınmıştır. Polisin geç geldiği, ambulansın ise tam 35 dakika sonra geldiği bilgisi vardır. Etkili bir soruşturmanın yapılmadığı kanaati tarafımızda ortaya çıkmıştır." dedi.

Kazaya neden olan ve ortadan kaybolan zanlıların bulunmasını istediklerini belirten Yaşar, "Olay yerinde o gün bulunan, araçların plakasını gören ve not eden kişilerin bizimle iletişime geçmesini talep ediyoruz. Çok ciddi ihmaller zinciri olduğundan hem yargı hem de yürütme mercilerini konuyu daha ciddi ve etkin şekilde araştırmaya ve katilleri bulmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Şüpheli 10 araç tespit edildi

Avukat Yaşar, kaçan otomobillerin PTS'den belirlenebilmesi için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne talepte bulunduklarını ve emniyetten gönderilen yazılı cevapta, "Vatan Caddesi Edirne istikametinde bulunan 3 PTS noktasının olay tarihinde arızalı oldukları" yönünde bilgi verildiğini belirtti.

Otomobillerin diğer taraftan da geçmiş olabileceği ihtimaline karşı, ters yöndeki PTS'nin de incelenmesini talep ettiklerini ve inceleme sonucu şüpheli 10 aracın belirlendiğini dile getiren Yaşar, "Ama henüz bu araç sahiplerinin ifadeleri alınmadı. Neyin beklendiğini anlayabilmiş değiliz." diye konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı, soruşturma dosyasına giren ve ailenin avukatı Mehmet Fatih Yaşar tarafından basın mensuplarına da dağıtılan, aynı caddedeki bir alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, farklı marka iki otomobilin makas atarak hızla ilerlediği ve biraz ileride yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye art arda çarptıkları görülüyor.