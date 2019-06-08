Trafik kazasında ölen çocuk toprağa verildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden 6 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Aşağıkoçaklar Mahallesi Şehit Ali Suyabatmaz Caddesinde 24 Mayıs'ta M.T'nin (42) kullandığı 45 H 5435 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan 6 yaşındaki Eslem Avcı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Bugün ailesi tarafından teslim alınan çocuğun cenazesi Köprübaşı - Çınarlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sarıgöl Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'un da katıldığı cenazede baba Ersan Avcı ve anne Hacer Avcı'yı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Kaynak: AA