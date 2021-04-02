KARAMAN Trafik kazasında ölen astsubay, son yolculuğa uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KARAMAN Trafik kazasında ölen astsubay, son yolculuğa uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trafik kazasında ölen astsubay, son yolculuğa uğurlandıAli Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, otomobilinin takla attığı kazada yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik (28), memleketi Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Civler köyünde toprağa verildi.

Trafik kazasında ölen astsubay, son yolculuğa uğurlandı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, otomobilinin takla attığı kazada yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik (28), memleketi Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Civler köyünde toprağa verildi.

Kaza, çarşamba günü saat 20.00 sıralarında, Sivas- Kayseri yolunda, Gemerek'e bağlı Eskiçubuk köyü yakınlarında meydana geldi. Tunceli Ovacık Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik'in kullandığı 35 DR 710 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada ağır yaralanan Çevik, ihbarla bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilip, tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bekar olan Cihat Çevik'in, İzmir Jandarma Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda düzenlenecek seminer ve kursa katılmak üzere Tunceli'den yola çıktığı öğrenildi.

Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik'in cenazesi, bugün memleketi Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Civler köyündeki askeri ve dini tören sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

(

KARAMAN Trafik kazasında ölen astsubay, son yolculuğa uğurlandı
KARAMAN Trafik kazasında ölen astsubay, son yolculuğa uğurlandı
KARAMAN Trafik kazasında ölen astsubay, son yolculuğa uğurlandı
KARAMAN Trafik kazasında ölen astsubay, son yolculuğa uğurlandı
KARAMAN Trafik kazasında ölen astsubay, son yolculuğa uğurlandı
KARAMAN Trafik kazasında ölen astsubay, son yolculuğa uğurlandı
KARAMAN Trafik kazasında ölen astsubay, son yolculuğa uğurlandı
KARAMAN Trafik kazasında ölen astsubay, son yolculuğa uğurlandı
KARAMAN Trafik kazasında ölen astsubay, son yolculuğa uğurlandı
KARAMAN Trafik kazasında ölen astsubay, son yolculuğa uğurlandı
KARAMAN Trafik kazasında ölen astsubay, son yolculuğa uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Haydar Akar Özlem Zengin Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Özge Özder Hande Erçel Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Ali Koç Can Bartu Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KARAMAN Trafik kazasında ölen astsubay, son yolculuğa uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 14:33:12. #1.14#
title