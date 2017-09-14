Trafik Kazasında Ölen Anne, Oğlu ve Torunu Ankara'da Defnedildi

Erzincan-Kemaliye karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile oğlu ve torunu Ankara'da toprağa verildi.



Erzincan-Kemaliye karayolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Nezihe Gökyıldırım, oğlu Ruhan Gökyıldırım ve torunu Merve Gökyıldırım'ın cenazeleri Ankara'ya getirildi. Anne ve oğlu Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra yakınlarının gözyaşları ve duaları arasında Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilirken, Nezihe Gökyıldırım'ın torunu Merve Gökyıldırım ise Ankara'nın Ayaş ilçesine defnedildi. - ANKARA