Trafik kazasında ölen 6 kişinin cenazeleri toprağa verildi
10.02.2021 15:36 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:41
Kazada ölen 5 kişinin cenaze namazlarının kılınması Kazada biri hamile 3 kızı ile damadını kaybeden İbrahim Em İbrahim Em'in yürümesi, ağlaması ve tabuta sarılması Tabutun taşınması ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden akraba 6 kişi...
Kazada ölen 5 kişinin cenaze namazlarının kılınması
Kazada biri hamile 3 kızı ile damadını kaybeden İbrahim Em
İbrahim Em'in yürümesi, ağlaması ve tabuta sarılması
Tabutun taşınması ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden akraba 6 kişi toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden