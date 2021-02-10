Trafik kazasında ölen 6 kişinin cenazeleri toprağa verildi
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Trafik kazasında ölen 6 kişinin cenazeleri toprağa verildi

10.02.2021 15:36 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:41

Kazada ölen 5 kişinin cenaze namazlarının kılınması Kazada biri hamile 3 kızı ile damadını kaybeden İbrahim Em İbrahim Em'in yürümesi, ağlaması ve tabuta sarılması Tabutun taşınması ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden akraba 6 kişi...

Kazada ölen 5 kişinin cenaze namazlarının kılınması

Kazada biri hamile 3 kızı ile damadını kaybeden İbrahim Em

İbrahim Em'in yürümesi, ağlaması ve tabuta sarılması

Tabutun taşınması ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden akraba 6 kişi toprağa verildi.

Trafik kazasında ölen 6 kişinin cenazeleri toprağa verildi
Trafik kazasında ölen 6 kişinin cenazeleri toprağa verildi
Trafik kazasında ölen 6 kişinin cenazeleri toprağa verildi
Trafik kazasında ölen 6 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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