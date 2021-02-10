Trafik kazasında ölen 6 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Türkiye'de beklenen kar yağışı 1987, 2002 ve 2004'teki gibi yoğun olabilir

Kazada ölen 5 kişinin cenaze namazlarının kılınması Kazada biri hamile 3 kızı ile damadını kaybeden İbrahim Em İbrahim Em'in yürümesi, ağlaması ve tabuta sarılması Tabutun taşınması ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesindeki iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden akraba 6 kişi...