Trafik kazasında ölen 2 orman personeli için tören İzmir'in Tire ilçesinde, makilik yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden iki Orman Bölge Müdürlüğü personeli için tören düzenlendi.

İzmir'in Tire ilçesinde, makilik yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden iki Orman Bölge Müdürlüğü personeli için tören düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törende, Nurullah Akbaş (40) ve Ali Yılmaz'ın (47) Türk bayrağına sarılı tabutları, alana getirildi.

Bu sırada personelin aileleri ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Bakan Pakdemirli ve protokol üyeleri, Akbaş ve Yılmaz'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Bakan Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Orman personelinin görevlerini gayretle yerine getirmeye çalıştığını vurgulayan Pakdemirli, "Bugüne kadar 114 orman şehidimiz var. Zaman zaman orman teşkilatımız maalesef haksız eleştirilere maruz kaldı. Halbuki askerimiz ve polisimizden sonra en çok şehit veren kurum, orman teşkilatımızdır. Bu arkadaşlarımız da ülkemizin yeşil kalması için daha yeşil olması için vücutlarını hep siper ettiler. Maalesef çok acı kayıplarımız oldu. Bu acı kayıplarımızın hepsini de ormanımızda büyüyen her bitkide, yeşillenen her ağaçta anıyor olacağız. Ülkemizin daha yeşil olması için cansiperane vücutlarını ateşe atmaktan çekinmeyen bu kardeşlerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Pakdemirli, 15 Temmuz şehitlerine de Allah'tan rahmet diledi.

Duanın ardından Akbaş ve Yılmaz'ın naaşları, orman personeli tarafından bir süre omuzda taşındıktan sonra cenaze araçlarına konuldu.

Ali Yılmaz'ın cenazesi Torbalı'da, Nurullah Akbaş'ınki Kemalpaşa ilçesinde toprağa verilecek.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de tabutu omuzunda taşıdı.

Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Yılmaz, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, aileler ve diğer ilgililer katıldı.

Tire ilçesi makilik alandaki yangına müdahale için bölgeye sevk edilen Bayındır Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 35 E 8262 plakalı arazöz, dün Küçükkale mevkisinde devrilmiş; araçtaki Nurullah Akbaş ve Ali Yılmaz hayatını kaybetmiş, Sedat Sagun ve Mustafa Genç yaralanmıştı.

Kaynak: AA