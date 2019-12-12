Trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

12.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:16

'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Gamze Öner yönetimindeki 11 AD 080 plakalı otomobil, 1. kavşağında Erdil Zengin idaresindeki 11 BB 915 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Zengin'i Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Zengin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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