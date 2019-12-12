Trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Gamze Öner yönetimindeki 11 AD 080 plakalı otomobil, 1. OSB kavşağında Erdil Zengin idaresindeki 11 BB 915 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Zengin'i Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Zengin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.