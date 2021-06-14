Son dakika: Trafik kazasında itfaiye erinden ilk yardım müdahalesi

Son dakika haberi... Pendik'te meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Pendik'te meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen itfaiye eri yaptı.

Semerkant Bulvarı'nda Ford marka 16 NVR 68 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Durmaz Oğuz direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şoförün direksiyon hakimiyeti kaybettiği hafif ticari araç ilk önce kaldırıma çıktı ardında da istinat duvarına çarptı. Cumali Barış araç içerisinde sıkışırken şoför Durmaz Oğuz ise kendi imkanları ile araçtan dışarı çıktı.

YARALILARA İLK MÜDAHALE İTFAİYE ERLERİNDEN

Araçtan kendi imkanları ile çıkan Durmaz Oğuz'a sırtından destek veren itfaiye ekipleri boyunluk takarak 112 sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Kaza sonrası araçta sıkışan Cumali Barış'ı itfaiye ekipleri müdahale ederek sıkıştığı yerden çıkardı. Kazada kalbi duran Cumali Barış'a sağlık ekipleri ambulansta kalp masajı yaptı. İlk müdahaleleri yapılan şahıslar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili konuşan Abdullah Köse, "Hemen ambulans geldi. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Tek taraflı kaza. Duvara çarpmışlar. Bir yaralanın kalbi durmuş, kalp masajı yaptılar" dedi.

(Halit Arslan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı