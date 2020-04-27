Trafik kazasında, iki kişi yaralandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
27.04.2020 20:21 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:23
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kemalpaşa'dan İzmir yönüne giden Penbe E. (53) yönetimindeki 35 HC 3214 plakalı otomobil, Kemalpaşa Caddesi KOSBİ Kavşağı'nda Mustafa P. (55) yönetimindeki 34 PL 9430 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Penbe E. ile aynı araçta bulunan 1 yolcu yaralandı.
Yaralılar, 112 ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA