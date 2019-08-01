Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman onbaşı toprağa verildi

Gaziantep'te otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden uzman onbaşı Süleyman Sırakaya, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Sırakaya için Delice ilçesine bağlı Halitli köyünde öğle vakti köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından helallik isteyen Sırakaya'nın babası Mustafa Sırakaya, "Vatanına seve seve canını verdi. Dünyaya gelmeden önce oğlumu rüyada yeşil kundak içerisinde görmüştüm. Şehitliği ben çok istiyordum ama oğluma nasip oldu. Görev yerine giderken elim bir kaza sonucu şehit oğluma hakkınızı helal eder misiniz?" dedi.

Sarıkaya'nın naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Sırakaya'nın ailesi ve yakınları, Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ile vatandaşlar katıldı.

Süleyman Sırakaya idaresindeki otomobil, dün Gaziantep-Kahramanmaraş otoyolunun 12. kilometresinde devrilmiş, yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan Ali Çamdarı, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Sırakaya, burada müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Uzman onbaşı Süleyman Sırakaya'nın Hatay'dan Şanlıurfa'ya görevlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA