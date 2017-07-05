Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden İş Adamı ve Motosiklet Yarışçısı Ünal Çallı Son Yolculuğuna...

Trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı ve motosiklet yarışçısı Ünal Çallı son yolculuğuna uğurlandı



İZMİR - Dün akşam saatlerinde İzmir Çevre Yolu Mavişehir Kavşağı yakınlarında motosikleti ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarparak yaşamını yitiren Tireli genç iş adamı ve aynı zamanda profesyonel motosiklet yarışçısı Ünal Çallı bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Bugün ikindi namazında Tire Mehmet Akif Camiinde kılınan namazın ardından sevenlerinin gözyaşları arasında Tire asri kabristanlığında toprağa verildi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Tireli genç iş adamını motosikletçi arkadaşları ve sevenleri son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Ünal Çallı'nın Tire'de hayırsever bir iş adamı ve profesyonel bir motosiklet tutkunu olduğunu söyleyen yakın arkadaşları yaşanan kazadan ötürü çok üzgün olduklarını söyledi.