Trafik kazasında hayatını kaybeden Genç İHH gönüllüleri Nevşehir'de anıldı

NEVŞEHİR (AA) - Bursa'da geçen hafta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Genç İhh gönüllülerinden, Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekci ile arkadaşları Nevşehir'de dualarla anıldı.

Genç İHH Nevşehir Teşkilatı tarafından, Alibey Camisi'nde cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen programda, din görevlilerince mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Türkiye genelindeki Genç İHH gönüllülerince okunan hatimlerin de duası yapıldı.

Kesekci'nin ailesi, yakınları ve vatandaşların katıldığı programın sonunda, hurma şekeri ve gül suyu ikram edildi.

İstanbul Genç İHH'nin Bursa'da düzenleyeceği Teknoloji Kampı'na katılmak için yola çıkan gençlerin bulunduğu otomobil, 27 Kasım'da İstanbul-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü mevkisinde M.H'nin kullandığı tıra arkadan çarpmıştı. Kazada, İstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom veri mühendisi Kaan Talip Tığlı (25), Genç İHH personeli Muratcan Kaya (21), YediHilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş (22) ile Baykar Uçak Mühendisi ve İHH gönüllüsü Tarık Kesekçi (26) hayatını kaybetmişti.

Tarık Kesekci'nin cenazesi 28 Kasım'da memleketi Nevşehir'de toprağa verilmişti.