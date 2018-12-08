Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Bartın Vali Yardımcısına Hüzünlü Veda

Bartın'da gece yarısı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender için valilik önünde resmi tören düzenlendi.

Bartın'ın Amasra Tüneli çıkışında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender için valilik önünde resmi tören düzenlendi. Törene Bartın Valisi Sinan Güner, Batın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Bartın İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, kamu kurumlarının temsilcileri, askeri erkan, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Törende Kalender'in 1 hafta önce dünya evine girdiği Enise Kalender, güçlükle ayakta dururken, sağlık görevlileri başından bir an olsun ayrılmadı.

Tören mangası tarafından omuzlarda tören alanına getirilen Kalender için 1 dakikalık saygı durulunda bulunuldu, ardından özgeçmişi okundu. Kalender için Bartın İl Müftüsü Mahmut Gündüz tarafından dua okundu. Okunan duaların ardından cenaze aracına konulan Kalender'in cenazesi Ankara'ya gönderildi.

Kalender'in cenazesi ikindi namazını müteakip Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı'nda defnedilecek. - BARTIN