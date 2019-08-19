Trafik kazasında hayatını kaybeden Bakan Yardımcısı Dursun, Ahlat'ta incelemelerde bulunmuştu

19.08.2019 18:31

Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun,"Türk Milli kültürü açısından gençlerimizin bu önemli yerleri görmelerini sağlayacağız." dedi.

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Muş'un Malazgirt İlçesi'ndeki incelemelerinin ardından Bitlis'in Ahlat İlçesine geçen Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ilk olarak Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Dursun'u Selçuklu Meydan Mezarlığı girişinde Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan karşıladı.

Beraberindekilerle birlikte Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezen Bakan Yardımcısı Dursun, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Dursun, Ağustos ayının Anadolu tarihi açısından son derece önemli ve zaferlerin yoğun yaşandığı bir ay olduğunu söyledi.

10 Ağustos'ta Anafartalar Zaferi'nin kutlama töreniyle birlikte kutlama ayı olan Ağustos ayının başladığını belirten Dursun, "Şuanda Malazgirt'te savaşla ilgili bir programdaydık. Tarihi romanlar ve tarihi alanların değerlendirilmesi konusunu Malazgirt üzerinde konuştuk. Sonrasında Ahlat'a geldik. Ahlat bizim açımızdan çok önemli. Çünkü Anadolu tarih ve Kültür Birliğinin ilk şekillendiği Malazgirt'ten sonra en önemli alanlardan bir tanesidir. Özellikle Anadolu Tarih ve Kültür Birliği çalışmasıyla İstanbul'un önemli okullarında ki gençlerin buraya gelmesini ve bu tarihi alanın onlar tarafından yerinde görülmesini çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde İstanbul'da Kültür Bakanlığı olarak oluşturduğumuz üniversite grubumuz buradaydı. Üniversite hocalarıyla ve akademisyenlerle birlikte Ahlat'ta bir çalışma yaparak, sunum aldılar. Sonra diğer bölgelere devam ettiler. Doğubayazıt yine Ağrı içerisinde bizim çok önem verdiğimiz bir alan bu bölge için. Kars'ta ise Sarıkamış. Yani Çanakkale'de başlayan Anadolu tarih ve Kültür Birliğinin çalışması Ahlat'ta, Malazgirt'te, Doğubayazıt'ta ve Sarıkamış'ta bu bölgede devam edecek. Yani yeni gençler gelecekler ve biz bu gençleri Türk Milli kültürü açısından bu önemli yerleri görmelerini sağlayacağız. Kültür Bakanlığı'nın bu konuda Türk Tarih Kurumuyla birlikte ortak bir çalışma düzenledi. Bu çalışma Milli Mücadelenin yüzüncü yılı olduğu için bu yıl, Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum, Ankara ve İstanbul'u da kapsıyor. Belki ilk defa Milli tarihi yerinde görme, inceleme ve eğitimde bunu müzelerle birlikte kullanma başlatılmış oldu. Hem Ayasofya hem de Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı yapmış biri olarak Ahlat'a her gelişimde ayrı bir heyecan duyuyorum. Yine alt yapının geliştiğini, korunduğunu ve geleceğe doğru taşıma işlemlerinin yapıldığını görüyorum. İnşallah ilerleyen tarihilerde burası bizim tarihi hafızamızı, tarihi geçmişimizi gençlere taşımada önemli bir mekan olacak diye umuyorum" dedi.

Mezarlık ziyaretinde Başkan Çoban, ziyaretin anısına Bakan Yardımcısı Dursun'a Ahlat Bastonu hediye etti.

Mezarlık ziyaretinin ardından Ahlat Müzesi'ni ziyaret eden Dursun, Müze Müdürü Mikail Ercek'ten bilgi alarak teşhir salonlarını gezdi.

Bakan Yardımcısı Dursun son olarak Çarho mevkiinde yapılacak olan 1071 Ahlat-Malazgirt Zaferi kutlama alanındaki çalışmaları inceledikten sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA